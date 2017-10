Sampdoria-Crotone 5-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 2' Ferrari, 11' Quagliarella, 38' Caprari, 70' Linetty, 75' Kownacki,



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic (66' Murru) ; Praet, Torreira, Linetty; Caprari (75' Kownacki); Quagliarella (55' Ramirez), Zapata. All. Giampaolo.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti (46' Simic), Pavlovic; Izco (60' Trotta), Barberis, Mandragora; Stoian, Nalini (76' Crociata), Budimir. All. Nicola.



Arbitro: Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo



Ammoniti: 6' Budimir (C), 25' Torreira (S), 26' Stoian (C), 41' Mandragora (C).