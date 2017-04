La Sampdoria torna a sudare e a faticare a Bogliasco: al Mugnaini nel pomeriggio la truppa di Marco Giampaolo si è ritrovata dopo le festività di Pasqua per la ripresa in ottica Crotone.



Indisponibili come da qualche tempo ormai Luis Muriel (che è tornato a Genova dopo il lavoro in altura svolto per accelerare i tempi di recupero dell'infortunio patito con la nazionale) e Jacopo Sala. Si è allenato a parte anche Bereszynski, a causa di una leggera forma influenzale mentre Quagliarella si è sottoposto a un lavoro di scarico. Per tutti gli altri, compreso Dennis Praet (sei punti di sutura per lui dopo il colpo alla testa con Pellegrini) seduta di allenamento consueta. Prima fase di riscaldamento, poi esercitazioni legate al possesso palla e partitelle a tema. Aggregati anche i Primavera Balde, Tomic e Vrioni.



Domani Giampaolo ha programmato una doppia seduta di allenamento, fa sapere Sampdoria.it. Oggi, invece, è arrivata anche l'ufficialità di quanto ampiamente preventivato: Karol Linetty è stato squalificato dal giudice sportivo, e salterà la partita di domenica.