Luis Muriel è uno dei grandi gioielli di casa Sampdoria. Il club blucerchiato si coccola il suo gioiello, diventato finalmente decisivo con continuità: tanto è vero che da Corte Lambruschini parevano indirizzati a rinnovare il contratto del giocatore, aumentando la tanto discussa clausola dai 28 milioni attuali sino a 35.



Il numero 9 blucerchiato aveva mercato soprattutto all'estero, anche se le ultime sei gare senza in cui non ha trovato il gol sembrano aver raffreddato le piste che conducevano al Valencia e al Chelsea. Potrebbe esserci però una pretendente italiana al giocatore.



Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Colombia, in particolare dal portale Antena2.com, la Fiorentina starebbe monitorando la situazione dell'attaccante ex Udinese. Lo stesso Muriel aveva confessato di essere stato in passato seguito dai viola: "Per due volte sono stato molto vicino alla Fiorentina. Non erano solo voci. La prima ne parlarono con l’Udinese discutendo del pagamento di Cuadrado, la seconda Montella voleva capire se potevo muovermi: però nulla, a Udine speravano ancora che esplodessi lì per vendermi meglio". Ora, in caso Kalinic accettasse le proposte dalla Cina, Corvino potrebbe investire una parte del tesoretto ottenuto grazie all'attaccante croato proprio su Muriel. Va detto però anche che la Samp più volte, per bocca di tutti i dirigenti doriani, ha negato la volontà di cedere i suoi pezzi pregiati a gennaio.