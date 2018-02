Alla fine il terzino brasiliano Dodò è rimasto alla Sampdoria. I blucerchiati per l'ennesima sessione di mercato hanno provato in ogni modo a piazzare il calciatore finito da mesi ai margini della rosa doriana, e il cui ingaggio pesa in maniera importante sulle casse di Corte Lambruschini. L'ex difensore di Inter e Roma ha rifiutato tutte le proposte che gli sono pervenute: si tratta di un giocatore ancora giovane (è un classe 1992) e vorrebbe mettersi in gioco in una realtà importante. Una realtà che però evidentemente non lo ha ancora cercato.



All'inizio della sessione di mercato, Dodò sembrava vicinissimo al Cagliari, che però non ha chiuso l'operazione. E nemmeno le altre società interessate tra Brasile, Russia e Serie A sono riuscite a convincere il terzino. L'ultimo a provarci in ordine di tempo, scrive Il Secolo XIX, è stato il Mainz in Bundesliga. Anche la squadra di Magonza però ha visto la sua offerta rispedita al mittente. Dodò resterà a Genova, ad allenarsi con la Sampdoria. Appuntamento rimandato (forse) all'estate.