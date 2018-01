Non si è ancora sciolto, in casa Sampdoria, il nodo Dodò. Il terzino ex Inter e Roma è ormai da tempo ai margini della rosa blucerchiata, tanto che in questa stagione non ha disputato neppure un minuto in Serie A. Il club di Corte Lambruschini e gli agenti del calciatore sono alla ricerca di una soluzione che permetta alla Samp di risparmiare almeno la parte residua dell'ingaggio, e che consenta al calciatore di trovare spazio in un'altra realtà.



In queste ore, la squadra più vicina al laterale mancino sembra essere il Cagliari, che vorrebbe inserire nella trattativa Farias. Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di Sampdorianews.net Dodò avrebbe ricevuto le proposte di diverse squadre brasiliane. La volontà del giocatore, però, sarebbe quella di rimanere in Europa, per giocarsi le sue possibilità nei campionati del Vecchio Continente. In Italia, ci sarebbero un paio di squadre particolarmente interessate. Sono attesi comunque sviluppi a stretto giro di posta, sicuramente entro la fine del mercato invernale.