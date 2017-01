In casa Sampdoria la situazione legata al futuro di Dodò resta ancora da sbrogliare. Anche perchè il terzino brasiliano arrivato in estate dall'Inter con Giampaolo non sta trovando spazio, ma al momento sembra difficile ipotizzare un suo trasferimento. I motivi sono molteplici: tanto per cominciare, la strana situazione del cartellino - di proprietà dei nerazzurri ma di fatto 'promesso' alla Sampdoria, che lo dovrà riscattare per 5,5 milioni - e anche il suo ingaggio non facilitano un'eventuale cessione.



Poi, però, bisogna tenere conto anche della volontà del calciatore. Che a Genova vive benissimo, e apprezza molto la città. Tanto da prendere casa in Darsena, a pochi passi da via Pre e dal Porto Antico. E' l'unico tra i giocatori blucerchiati, dal momento che tutti vivono in Riviera, sparsi tra Nervi, Bogliasco e Pieve.



Ieri Dodò ha approfittato della giornata libera per un giro in centro: ha pranzato in un ristorante brasiliano, ha incontrato Bruno Fernandes, che passeggiava con la compagna in attesa di una bambina, ha scattato foto con i tifosi e poi, avvicinato da Il Secolo XIX, ha concesso una battuta che conferma quanto sia alto il gradimento del calciatore nei confronti della città che lo ha accolto: "Genova? Mi trovo benissimo, la città è bellissima, io voglio restare e fare punti qui...".