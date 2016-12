Non c'è stata solo l'esclusione di Matias Silvestre dall'elenco dei convocati per la partita di domenica, tra Sampdoria e Chievo. Assente per scelta tecnica di mister Giamapaolo era anche il brasiliano Dodò, ormai sempre più vicino alla partenza a gennaio.



L'allenatore doriano aveva parlato di giocatore da 'resettare' e da ricostruire dal punto di vista difensivo, spendendo anche parole di elogio dal punto di vista tecnico per l'ex Roma. L'operazione di recupero, però, sembra ormai definitivamente fallita. Ed è molto probabile che a gennaio il laterale mancino lasci Genova e la Samp. Il suo agente Ramadani gli cercherà una sistemazione, al momento la meta più semplice secondo Il Secolo XIX pare essere il Brasile.



C'è però il problema dell'ingaggio: Dodò guadagna 820.000 euro a stagione, nel campionato brasiliano pochissime squadre possono permetterselo. Tra esse però c'è il Flamengo, società accostata con frequenza al giocatore nei giorni scorsi. Bisognerà risolvere la situazione tenendo conto anche che la Samp ha ricevuto Dodò in prestito dall'Inter con riscatto obbligato fissato a 5 milioni.