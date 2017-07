La Sampdoria oggi è attesa da una giornata in terra croata. L'obiettivo sono due vecchi pallini della dirigenza blucerchiata, entrambi terzini ed entrambi impiegati nella HNL, la massima serie di Croazia. Uno è Stefan Ristovski, l'altro invece è Borna Sosa: il primo è un terzino destro di proprietà del Rijeka, l'altro invece è un laterale mancino di proprietà della Dinamo Zagabria.



Secondo Sportitalia l'obiettivo dei due emissari doriani è quello di intavolare sin da subito una trattativa per Ristovski, macedone classe 1992 con un lungo passato in Italia tra Parma, Crotone, Frosinone, Bari e Latina. La Samp raggiungerà poi Zagabria, dove riprenderà i negoziati per Borna Sosa. Il terzino sinistro nato nel 1998 viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato, e gli uomini mercato di Corte Lambruschini lo stanno seguendo già da parecchi mesi. La Dinamo lo valuta circa 7 milioni di euro, il Doria invece è arrivato ad offrire circa 4 milioni più bonus per il suo cartellino.