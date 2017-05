La Sampdoria prosegue con il suo minuzioso lavoro di scouting, che tante soddisfazioni ha portato in casa blucerchiata durante questa stagione. Gli uomini mercato doriani sono già al laovoro per individuare i nuovi Schick, Torreira e Linetty, muovendosi per tempo così da bruciare la concorrenza e portare a Genova prospetti interessanti per il prossimo campionato.



Emissari del club doriano avrebbero recentemente attraversato l'oceano, con direzione Sudamerica, e per la precisione Argentina. In compagnia di alcuni scout di Roma e Atalanta, gli osservatori doriani avrebbero visionato l'incontro del Gimnasia La Plata, impegnato contro il San Lorenzo. Gli occhi della Samp si sarebbero posati su un portiere classe 1992, Alexis Martin Arias, e su un centravanti nato nel 1994, Nicolas Ibañez, entrambi in forza al Gimnasia. Oltretutto, il club di La Plata secondo Diariohoy.net starebbe attraversando un momento non facile a livello economico, e sarebbe difficile resistere ad eventuali offerte importanti per i suoi gioielli.



Nonostante ciò, la società argentina vorrebbe monetizzare a seguito di una cessione di Arias e Ibañez. Per questo motivo nei prossimi giorni la dirigenza dovrebbe incontrare l'entourage dei due giocatori, con l'obiettivo di aggiustare la situazione contrattuale dei calciatori in modo da acquisire potere in fase di trattativa. Ibañez è di proprietà del Club Comunicaciones, ed è in prestito sino a giugno al Gimnasia, che ora vorrebbe riscattarlo. Arias invece ha un contratto in scadenza nel 2018, la società vorrebbe prolungarlo sino al 2020.