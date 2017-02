La Sampdoria prepara la partita con il Cagliari, e lo fa con un punto interrogativo che riguarda la probabile formazione. Già perchè Marco Giampaolo, nell'intervallo della gara tra i blucerchiati e il Bologna, con il Doria sotto di un gol, ha deciso di rinunciare a capitan Regini per sostituirlo con il redivivo Dodò.



Una mossa che ha sorpreso il pubblico, ma voluta dal tecnico per dare più spinta sulla corsia mancina. E in vista della gara di domani il dubbio si ripropone. Secondo Il Secolo XIX l'allenatore della Samp starebbe pensando ad un cambio sulla fascia sinistra. Per essere più incisivi in fase offensiva, Giampaolo starebbe pensando di lasciare in panchina il terzino titolare, dando spazio ad uno tra Pavlovic e Dodò.



Dubbi che verranno sciolti soltanto nelle ultime ore, anche perchè sino ad oggi Regini è stato uno dei fedelissimi dell'ex mister dell'Empoli. In conferenza stampa, Giampaolo ha lasciato aperta una porta all'utilizzo del capitano: "Dodò ha caratteristiche diverse da Regini - ha detto - la mossa di domenica scorsa era legata a Sampdoria-Bologna".