Dennis Praet è uno dei nomi più caldi in ottica mercato, non soltanto per la Juventus. Il giovane centrocampista della Sampdoria è seguito con grande interesse dai vertici bianconeri, che l'avrebbero bloccato in vista della prossima finestra estiva. Non c'è soltanto la Juve sul belga, però. Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, Praet è seguito anche da Newcastle e Tottenham.