L'amore della tifoseria della Sampdoria per la squadra non è venuto meno neppure nei momenti più difficili della scorsa stagione. Figurarsi oggi che i blucerchiati vincono, convincono e soprattutto ribadiscono la superiorità cittadina battendo per due volte il Genoa in stagione.



La doppia vittoria nel derby è un obbiettivo che va celebrato nel migliore dei modi possibili. E mentre a Genova i festeggiamenti non accennano a scemare neppure a distanza di qualche giorno dalla stracittadina, i sostenitori doriani hanno deciso di ringraziare ancora una volta i calciatori di Marco Giampaolo. Per farlo hanno scelto una maniera originale, ma che testimonia appieno l'affetto del pubblico per una squadra giovane, divertente e sbarazzina.



Sabato mattina è giusto godersi il meritato riposo dopo una settimana di lavoro? Non per gli Ultras Tito Cucchiaroni, uno dei gruppi più influenti della Gradinata Sud: sveglia di buon mattino, appuntamento al Ferraris alle 8.30 poi via, in scooter, sino a Bogliasco dove la Samp sarà impegnata nell'allenamento di rifinitura pre Juventus. "Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le immagini di sabato scorso. Un'emozione indescrivibile, una doppietta storica" si legge sul comunicato diramato dal sito ultrastito.com. "Se hai goduto e stai ancora godendo, unisciti a noi: sabato mattina, alle 08:30 ci ritroviamo sotto la Sud. Da li partiremo a bordo dei nostri scooter per raggiungere Bogliasco in occasione dell'allenamento di rifinitura, e portare alla squadra il nostro sentito ringraziamento. Rendiamo questo tragitto più Blucerchiato che mai, rendiamolo unico come solo noi sappiamo fare!



Avanti Sampdoriani, tutti a Bogliasco!".