Claudiu Keseru di professione fa il centravanti del Ludogorets. E' una prima punta, nato in Romania nel 1986, e vanta una buona esperienza in Ligue 1, campionato in cui ha militato dal 2008 sino a gennaio 2014. Da agosto 2015, Keseru si è accasato al Ludogorets, in Bulgaria, ma a breve potrebbe tentare l'avventura in Serie A. Due in particolare sarebbero le squadre interessate, la Sampdoria e la Fiorentina.



Con il Ludogorets in questa stagione l'attaccante è già arrivato a quota 10 gol, conditi anche da 5 assist. Sommando i due centri nel preliminare di Champions, fanno 12 reti stagionali per l'ex Bastia e Nantes, una cifra di tutto rispetto che gli è valsa la considerazione di parecchie società del campionato italiano. A confermarlo è anche il suo intermediario per Turchia e Italia, Ruggero Lacerenza, che ha ammesso di aver avuto già contatti con alcune società di Serie A: "Sì, certo. Torino, Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina, e al momento le ultime due sono particolarmente interessate" ha detto il procuratore a Europacalcio.it.



Difficile però che il giocatore lasci il club di Razgrad in inverno, mentre è probabile una sua partenza in estate: "Ha un contratto con il Ludogorets fino a fine giugno 2018. E’ difficile che si sposti a gennaio, ma in caso di necessità potrebbe accadere. Il suo valore di mercato – spiega l'intermediario – è di circa 1,5 milioni di euro". Keseru ha mercato anche in Turchia: "Ho ottimi rapporti con Bursaspor, Sivasspor e Antalyaspor. Staremo a vedere"