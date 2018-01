Uno dei giocatori in uscita dalla Sampdoria in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe essere Jacopo Sala. Il laterale destro, espulso nell'ultimo match disputato dai blucerchiati contro il Benevento, non ha mai convinto del tutto in maglia doriana. Ecco perchè il recente interesse della Fiorentina avrebbe trovato terreno fertile Secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore, da Corte Lambruschini avrebbero dato l'assenso alla cessione di Sala, espressamente richiesto da Pioli per sostituire Gaspar in caso di partenza del giocatore portoghese. Al momento le due società starebbero lavorando sulla formula: stando a quanto riporta Sampnews24.com la dirigenza genovese vorrebbe cedere Ssemplice, senza obbligo di riscatto ma con un semplice diritto di opzione.