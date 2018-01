Il fronte compatto realizzato da Genoa e Sampdoria ha convinto il Comune di Genova: la vendita del Luigi Ferraris è una possibilità concreta e fattibile. I nuovi proprietari, di fatto, non saranno i due club bensì la Luigi Ferraris Srl, società partecipata al 50% da entrambe le società. E mentre sono partiti i lavori di rizollatura (per un valore di circa 150mila euro) i blucerchiati e i rossoblù hanno presentato un piano di riqualificazione da 35 milioni di euro, accompagnato da una perizia sul valore della struttura, che dovrebbe costare circa 7 milioni.



Da quel momento in poi, l'iter è ben definito. Il Secolo XIX spiega che prima di tutto la Luigi Ferraris Srl dovrà presentare una manifestazione d' interesse al Comune con una lettera che dovrebbe essere consegnata all'inizio della prossima settimana. A quel punto il Comune chiederà a sua volta una perizia all'Agenzia del Demanio che entro febbraio darà una valutazione. Poi, ottenuto il sì del Consiglio Comunale alla cessione dell'impianto di Marassi, si potrà procedere alla pubblicazione del bando per la vendita, previsto per marzo. L'amministrazione oltretutto potrebbe prendere in considerazione anche offerte inferiori del 20% al valore stabilito dal demanio, elemento importante in caso la valutazione fosse più alta di quella dei club. Se tutto dovesse svolgersi senza problemi, il passaggio di proprietà si concretizzerà ad aprile maggio.



Oltretutto, il Comune di Genova aspetta anche una risposta dal Coni, perchè Palazzo Tursi ha partecipato al bando per ricevere fondi per gli impianti sportivi chiedendo 7 milioni per il Ferraris. Se li ottenesse, darebbe ulteriore spinta alla cessione dello stadio dato che Samp e Genoa potrebbero 'scontare' parte dei 35 milioni previsti per la riqualificazione. In caso il passaggio di mano dovesse avvenire realmente, rendendo privato il Ferraris, bisognerà risolvere la questione parcheggi e viabilità nella zone circostanti in occasione delle gare casalinghe. A Samp e Genoa comunque non dispiacerebbe chiudere l'operazione già in primavera. Potrebbero così iniziare al termine del campionato i lavori più urgenti: rifacimento degli spogliatoi (da due a tre, uno per squadra e uno per gli ospiti), dei servizi igienici e dei lavori sulle gradinate, che diminuiranno i posti a sedere rendendo però più confortevoli e spaziose la Sud e la Nord.