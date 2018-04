Il suo nome non dirà molto agli appassionati di calcio, a meno che non seguano con attenzione il campionato belga: eppure Elias Cobbaut, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Mechelen (meglio noto come Malines) sta attirando l'attenzione di numerosi addetti ai lavori. Nonostante la giovane età, il difensore vanta già una buona esperienza nella Pro League, avendo giocato ben 29 partite in stagione. Cobbaut è anche nel giro della sua Nazionale Under 21, e questa vetrina gli ha garantito numerosi interessamenti in patria ma pure all'estero.



Secondo Mondosportivo.it il Genoa sarebbe fortemente interessato al calciatore, che viene valutato circa 2,5 milioni di euro dal suo club. I rossoblù lo hanno visionato a fine febbraio, ma il Grifone dovrà affrontare una concorrenza piuttosto agguerrita in Belgio, dal momento che anche l'Anderlecht e il Genk hanno posato gli occhi su Cobbaut. Il ragazzo nel 2017 ha firmato un quadriennale con il Mechelen, ma avrebbe già reso nota la sua volontà di cambiare club a causa della retrocessione della squadra giallorossa.



Recentemente però l'elenco delle pretendenti a Cobbaut si sarebbe ulteriormente allungato: alla lista secondo Sportitalia si sarebbe iscritta anche la Sampdoria. I blucerchiati sembrerebbero molto interessati al terzino, e in estate potrebbero preparare un'offensiva con il Mechelen, ingaggiando un vero e proprio derby di mercato con i 'cugini' rossoblù.