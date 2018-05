In casa Brescia splende il talento di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che si è già guadagnato l'impegnativo soprannome di 'nuovo Pirlo'. Un'eredità sicuramente pesante per un calciatore giovanissimo, ma che pure ha fatto vedere grandi cose in questa Serie B. Da gennaio infatti il regista - in procinto di compiere 18 anni - è stato aggregato alla prima squadra biancoblù, e da subito si è imposto come titolare, collezionando 16 presenze, due assist e pure un gol, sabato scorso contro la Salernitana.



Su Tonali hanno ovviamente posato gli occhi gli scout di due società molto attente al mercato dei giovani, ossia la Sampdoria e l'Inter. Il profilo del ragazzo nato a Lodi solletica in particolare i blucerchiati, specialmente in caso di partenza di Torreira. La trattativa però sembra particolarmente complicata, anche perchè le richieste del Brescia sono decisamente alte. Secondo Sky Sport il presidente Cellino avrebbe rifiutato offerte addirittura da 10 milioni di euro per il gioiellino di casa biancolù. La volontà della dirigenza lombarda sarebbe quella di trattenere il calciatore ancora per una stagione, e poi eventualmente di cederlo ad una società disposta a lasciarlo al Rigamonti per un altro campionato.



Nelle prossime settimane la Samp e l'Inter probabilmente si faranno nuovamente avanti, ma il Brescia a meno di offerte clamorose non si smuoverà dalla sua posizione. Oltretutto, le Rondinelle vorrebbero anche una percentuale su una futura rivendita del calciatore, ennesima dimostrazione di quanto il Brescia creda nel talento di Tonali.