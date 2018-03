Laè già al lavoro per quanto riguarda il mercato di giugno. Una delle trattative che da qui all'estate farà più parlare è quella legata a, centrocampista offensivo di proprietà dello. Martedì sera, in occasione della partita tra la Roma è la squadra ucraina, la dirigenza blucerchiata ha presenziato all'Olimpico in modo tale da visionare da vicino la partita del brasiliano. Già a gennaio comunque c'erano stati alcuni abboccamenti tra la Samp, l'entourage del giocatore e il club di Donetsk.Secondo Tuttosport la Samp e lo Shakhtar sarebbero al lavoro per trovare un'intesa. Per il momento però le richieste della società proprietaria del cartellino sarebbero troppo elevate. La squadra allenata da Paulo Fonseca chiede infatti circaper il cartellino di un giocatore classe 1988, pagato a suo tempo dal Metalist 15 milioni. Una cifra ovviamente troppo alta per la Samp, che continuerà a trattare per assicurarsi Taison