A Genova impazza la Torreira-mania. La partita con il Chievo - forse la migliore tra tutte le splendide gare giocate in Serie A - ha portato alla ribalta il folletto uruguaiano che nella sponda blucerchiata della città era venerato già da tempo. In questo momento, Torreira è uno dei calciatori più ammirati e promettenti della Serie A. E' anche quello che ha recuperato più palloni (58, davanti a quel Radovanovic annichilito domenica e a Biglia) e pure quello che ha subito il maggior numero di falli: sono 33, Hetemaj e Ilicic inseguono a 29. I numeri però non riescono a raccontare questo splendido centrocampista che partita dopo partita certifica il suo ruolo di leader della Sampdoria di Giampaolo.



C'è però un'altra cifra che ritorna ogni volta che si parla di Torreira: 25, come i milioni di euro della clausola rescissoria che scatterà in estate, e che fa già venire l'acquolina in bocca ora alle pretendenti. Anzi, probabilmente si tratta di una cifra troppo bassa considerando le valutazioni che attualmente circolano per i giocatori promettenti. Da Corte Lambruschini glissano sul discorso clausole (lo stesso Osti ieri le ha definite un 'argomento delicato') ma la Samp starebbe pensando ad uno stratagemma per non lasciar partire Torreira a una cifra relativamente bassa se comparata ad esempio ai soldi incassati per Schick. L'ideale sarebbe convincere il giocatore e il suo procuratore a rinnovare nuovamente il suo contratto, ritoccando verso l'alto lo stipendio e contestualmente la clausola. Di quanto, la Samp non lo dice (anzi, i doriani non confermano nessuna delle ipotesi) ma secondo Il Secolo XIX si potrebbe ipotizzare un importo vicino ai 40-50 milioni.



OFFERTA - Qualcuno sembrerebbe già pronto a muoversi per Torreira. In particolare la dirigenza dell'Atletico Madrid, che lo segue già dallo scorso campionato. I Colchoneros sarebbero disposti ad arrivare sino a 40 milioni per il talentino di casa Samp, che nel frattempo sogna una convocazione da parte dell'Uruguay. E se il C.T. Tabarez dovesse chiamarlo, e magari portarlo in Russia, ecco che 40 milioni potrebbero non essere più una cifra così irraggiungibile.