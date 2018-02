La notizia diffusa all'improvviso ieri pomeriggio sembra trovare sempre più conferme: Ivan Strinic a giugno non sarà più un calciatore della Sampdoria. Il terzino croato, conteso dal Milan - in vantaggio sulle altre pretendenti - e dal Napoli lascerà Genova a parametro zero. I blucerchiati, acquistandolo in estate, hanno ereditato il contratto che il calciatore aveva in precedenza con il club di De Laurentiis, in scadenza a giugno 2018. L'opzione per il rinnovo, inserita nella trattativa, non sembra ormai più essere una strada praticabile.



Secondo Sampnews24.com i motivi del mancato accordo tra Strinic e la Sampdoria sarebbero esclusivamente economici: il giocatore e il suo entourage, al momento di ridiscutere il contratto, avrebbero avanzato richieste non in linea con i parametri societari. La Samp, considerando l'età del giocatore (31 anni a luglio) e le condizioni fisiche non sempre impeccabili hanno deciso di non intraprendere un simile esborso per il laterale.



Le indiscrezioni trovano riscontro anche rispetto a quanto riferisce Alfredo Pedullà: secondo il giornalista il Milan e il giocatore starebbero lavorando ad un triennale sino al 2021 da 2,5 milioni netti a stagione. Per il momento, i rossoneri avrebbero offerto un biennale a 2 milioni a stagione, ecco perchè le parti sembrano molto vicine alla definizione dell'intesa. Lo stesso Strinic, al momento di lasciare Napoli per Genova, avrebbe espresso la sua volontà di rimanere in blucerchiato soltanto un anno, prima di cambiare club.