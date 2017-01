La Sampdoria, dopo il pareggio con l'Empoli, torna a pensare al mercato. In casa blucerchiata bisogna sbrogliare la situazione di Ante Budimir, attaccante croato che a Genova sta giocando con il contagocce. Anche in occasione del match di ieri il centravanti non è sceso in campo. E sul mercato il suo nome resta molto spendibile, soprattutto in virtù del forte interesse del Crotone.



La volontà della Samp però è abbastanza chiara: da Corte Lambruschini potrebbero prendere in considerazione la cessione del calciatore classe 1991 soltanto dopo aver trovato un sostituto. I nomi che circolano secondo gianlucadimarzio.com sono sempre gli stessi: Sebastian Driussi e Jonathan Calleri. Per il primo, la trattativa resta molto difficile perchè il River ha respinto al mittente l'offerta da 6 milioni di dollari del presidente Ferrero.



Su Calleri invece va registrato uno spiraglio per una possibile apertura del West Ham. Il Las Palmas, altra squadra interessata, sta trattando con il club londinese il giocatore, e si sta informando con la FIFA per capire se Calleri possa realmente effettuare un altro trasferimento. Da inizio 2016 l'argentino ha cambiato tre squadre: Deportivo Maldonado, San Paolo e West Ham. Ha però giocato solamente con gli Hammers e con i brasiliani, oltretutto nella prima parte di stagione, che non dovrebbe essere conteggiata come 2016-2017. Si tratta di un particolare fondamentale, per capire la fattibilità dell'operazione.