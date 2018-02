Il nuovo secondo portiere della Sampdoria sarà Vid Belec. Classe 1990, sloveno, Belec è arrivato in Italia nel 2007 nelle giovanili dell'Inter, via Maribor. Dopo aver viaggiato su e giù per l'Italia e l'Europa (Crotone, Olhanense, Konyaspor e Carpi) in estate è approdato al Benevento, con cui ha disputato 13 incontri, alternandosi con Brignoli. Da ieri sera, alla sua collezione di squadre si è aggiunta anche la Samp, dove ricoprirà il ruolo di vice-Viviano.



Belec arriva a Genova in prestito con diritto di riscatto. Per acquistarlo, la Samp dovrà versare al Benevento 400mila euro per il suo cartellino, in caso da Corte Lambruschini decidessero di trattenere l'estremo difensore a Genova. Secondo Il Secolo XIX, per i prossimi mesi la Samp verserà al calciatore la parte restante del suo ingaggio, pari a 150mila euro.