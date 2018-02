In casa Sampdoria uno degli argomenti che interessano maggiormente in questi giorni, in primis Giampaolo ma anche i tifosi blucerchiati, sono le condizioni di Bartosz Bereszynski e Gaston Ramirez. Entrambi i giocatori sono in forte dubbio per la trasferta di Bergamo, specialmente dopo che i primi esami strumentali hanno dato il loro responso.



La situazione più complicata è quella di Bereszynski. Il terzino ha un problema muscolare all'adduttore della gamba destra, una 'tendinopatia inserzionale', ha scritto il club blucerchiato in una nota. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la lesione non sarebbe profonda: la paura era quella di dover affrontare un mese di stop, ma potrebbero bastare anche una ventina di giorni prima di rivedere in campo l'ex Legia Varsavia.



Meno preoccupanti le condizioni di Gaston Ramirez. In questo caso, la Samp ha potuto tirare un sospiro di sollievo, almeno a metà. Si temeva uno stop lungo, perchè la caviglia interessata dalla distorsione era la stessa che lo aveva costretto allo stop a novembre. Il problema non sembrerebbe troppo grave, Ramirez potrebbe farcela anche per Bergamo o in alternativa per la successiva gara, in trasferta a Crotone.