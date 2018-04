Con l'infortunio capitato a Nicola Murru, torna di grande attualità un tema che ha movimentato a gennaio il mondo Sampdoria. Si tratta ovviamente della questione Ivan Strinic, legato al club blucerchiato soltanto fino a giugno, già accordatosi con il Milan per la prossima stagione. La Samp aveva acquistato il calciatore in estate dal Napoli, ma aveva ereditato il contratto che il croato aveva sottoscritto a suo tempo con il club azzurro, in scadenza appunto al termine di questo campionato.



Da quando è trapelata la notizia dell'intesa tra Strinic e i rossoneri, il terzino classe 1987 è sparito dai radar di Giampaolo. Il Secolo XIX racconta un interessante retroscena in merito al rinnovo di contratto dell'ex Napoli. L'entourage del giocatore aveva chiesto un ingaggio decisamente fuori dai parametri della Samp: il procuratore avrebbe voluto uno stipendio da 1,6 milioni netti a stagione a salire per il suo assistito. Si tratta di una cifra fuori portata per il club di Corte Lambruschini, che non riconosce cifre del genere neppure ai suoi top players. Diverso il discorso per il Milan, che ha potuto accontentare le richieste dell'agente di Strinic trovando ben presto l'intesa per la stagione 2018/2019.