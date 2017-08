Ahmad Benali sarà un nuovo giocatore della Sampdoria: a scanso di clamorosi ribaltoni, è questa la notizia di mercato che trapela in queste ore da Corte Lambruschini. La dirigenza blucerchiata è pronta a regalare a mister Giampaolo un nuovo rinforzo sulla trequarti, dove resta in uscita Ricky Alvarez, che piace in Russia e in Liga.



Per sostituire l'ex Inter, la Samp ha puntato in maniera decisa sul giocatore inglese naturalizzato libico. Classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, Benali è approdato nel 2012 in Italia, a Brescia, dove ha giocato per tre stagioni prima del biennio a Pescara. Ora secondo La Gazzetta dello Sport Ferrero e il club abruzzese avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento del giocatore alla Samp, tanto è vero che il trequartista sarebbe atteso a Genova già nei prossimi giorni.