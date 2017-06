La Sampdoria è pronta a piazzare il primo colpo di mercato dell'estate 2017. Un'operazione che, guarda caso, si intreccia a quella che porterà Patrik Schick alla Juventus, perchè il nuovo giocatore blucerchiato sarà il perfetto erede del centravanti ceco. Ferrero è infatti vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni di Dawid Kownacki, giovanissimo attaccante classe 1997 di proprietà del Lech Poznan.



La trattativa si chiuderà sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, e comporterà per la Samp un esborso di circa 4 milioni di euro. Le parti si sono incontrate a metà strada, dal momento che il Lech chiedeva circa 5 milioni mentre la Samp inizialmente ne proponeva 3. Nelle prossime ore, fa sapere Sky Sport, i blucerchiati e i polacchi apporranno le firme che sigilleranno definitivamente la buona riuscita dell'accordo.



L'operazione ricorda da vicino quella condotta la scorsa estate per Schick. Stessa valutazione, stessa età, e pure Kownacki, come Schick, è reduce da un campionato 'da promessa': 12 gol in stagione e 3 assist in Polonia per il giovanissimo attaccante impegnato alla pari di Linetty con la sua nazionale negli Europei di categoria.