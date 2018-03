Probabilmente, Gian Marco Ferrari immaginava diversamente il suo ritorno a Crotone, sul campo che gli aveva regalato tante gioie nel corso della passata stagione e che ieri ritrovava da avversario. La partita della Sampdoria contro i rossoblu era sicuramente speciale per il difensore centrale, autore all'andata del gol che aveva sbloccato il match.



Eppure, già durante la scorsa settimana Ferrari aveva messo in guardia dal clima dello stadio calabrese: "Un pezzetto del mio cuore resterà per sempre lì. Conosco benissimo lo Scida, non sarà facile. L'ambiente può pesare" aveva detto il centrale di proprietà del Sassuolo. Un appello rimasto inascoltato, perché la Samp è stata subito messa sotto dalla squadra di Zenga.



"Voltiamo immediatamente pagina, pensiamo alla prossima" ha commentato amaramente l' ex di giornata nel post partita a sampdoria.it. "Purtroppo non ha funzionato nulla, a cominciare dall’atteggiamento. Sapevamo che non sarebbe stato facile affrontare il Crotone - ricorda Ferrari in chisuura - ma gli abbiamo spianato la strada".