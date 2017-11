Gian Marco Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato della prossima sfida di campionato contro la Juventus. "La partita contro una squadra come la Juventus la si prepara come tutte le altre", commenta l'ex Crotone a SampNews24: "Alla fine la posta in palio è uguale a quella che hai quando devi affrontare le altre squadre. Cerchiamo di prepararla nel modo migliore per metterli in difficoltà. Aggiungiamo che giocheremo in casa nostra quindi dovremo imporre il nostro gioco per cercare di ottenere il miglior risultato possibile".