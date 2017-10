E' comprensibilmente entusiasta e felice Massimo Ferrero. Ieri il patron della Sampdoria era a Genova, e ha potuto assistere alla straordinaria rimonta griffata Zapata, Caprari e Linetty ai danni di un'Atalanta combattiva nel primo tempo e troppo arrendevole nella ripresa. Il successo di prestigio in quello che alla vigilia veniva definito 'uno scontro diretto per l'Europa' ha esaltato il presidente doriano, che ha espresso tutta la sua felicità già nella 'pancia' del Ferraris: "Questa partita l’ha vinta il mister con i cambi" ha detto Ferrero, elogiando Giampaolo. "Ha ha avuto una visualizzazione perfetta della partita, facendo i cambi giusti al momento giusto".



Il presidente blucerchiato ha avuto anche alcune parole d'elogio per Caprari, che con il suo 2-1 ha di fatto ribaltato la gara: "E' un grande giocatore, è un ragazzo che ha delle potenzialità incredibili"- ha spiegato il presidente, come riporta Sampdorianews.net - "Deve ancora sciogliersi un pochino. I giocatori sono ragazzi e la testa li deve aiutare".