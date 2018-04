Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, torna a far parlare di sé. Intervistato da Premium Sport dopo il derby di ieri sera contro il Genoa, il presidente blucerchiato ha dichiarato: "Se mi tengo stretto Giampaolo? Se lo tiene stretto la moglie. Io gli posso volere bene perché oltre ad un maestro di calcio è un uomo per bene, una grande persona e grande lavoratore: sta lì 12 ore a spaccarsi i maroni con questi che quando vedono la palla non la buttano dentro. Ma la porta è come una donna, va penetrata! Non va contemplata".



Ferrero ha poi precisato: "La porta va penetrata e non discussa? È un messaggio per tutti i calciatori del mondo. Chi è pagato per fare gol deve tirare. Nel calcio si vince solo facendo gol. Se tiri, segni".