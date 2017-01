A mente fredda, dopo la sconfitta con il Napoli, Massimo Ferrero è più posato, ma di sicuro non meno infuriato per le decisioni dell'arbitro Di Bello. Il presidente blucerchiato, intervenuto a Sky Sport, è tornato a parlare dell'arbitraggio, usando toni forti per analizzare una partita che reputa falsata dal direttore di gara: "Ora l’arrabbiatura mi è un po’ passata, prima ero fuori di me. Poi faccio guai, devo stare zitto perché chi nasce tondo non può morire quadrato e i tre punti non me li ridà nessuno" ha detto il patron doriano a Sky Sport.



"Il quarto uomo non so cosa stesse facendo, stava andando tutto bene in campo e questa cosa mi ha proprio lasciato l’amaro in bocca. Dobbiamo capire perché è stato espulso Silvestre perché non ha toccato Reina. Un difensore centrale del suo spessore espulso ci ha costretti a cambiare la partita, poi ha dato cinque minuti di recupero. L’ha vinta l’arbitro non la squadra, ce lo poteva dire subito che ce ne stavamo a casa e gli davamo tre punti a tavolino. Se andassimo a vedere tutti gli episodi che ci sono successi dovremmo avere tranquillamente 12-13 punti in più. Giampaolo è andato via e ha fatto bene, era molto arrabbiato - riporta Sampdorianews.net-. Ha espulso anche il preparatore, tra un po’ cacciava pure mia sorella in tribuna".



Ferrero ha concesso anche qualche battuta relativamente al caso Torreira: "Non ho capito questa cosa, ha un contratto con noi fino al 2020. Abbiamo parlato con l’agente, gli abbiamo offerto un aumento e al suo procuratore non sta bene. Quindi che vi posso dire? Salutatemi Betancourt".