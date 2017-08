Trattative in corso tra Napoli e Sampdoria. Fatto di incontri e trattative con le discussioni tra i due club che si sono appena concluse, per ora nessun'intesa: né per Zapata, né Strinic, né Tonelli. In questo momento, dunque, nessun accordo ma le parti si riaggiorneranno. Intanto le parole di Ferrero. "Com'è andato l'incontro? Zapata? No. Strinic? No. Tonelli? Vediamo. Ci riaggiorneremo? Si riaggiorneranno, io faccio il presidente. Munir? Ci stiamo lavorando. La partenza di Schick? Per me ieri è stata una giornata di grande tristezza, ma anche di grande felicità perché è un calciatore importante, la Roma lo desiderava, andrà a giocare e farà il suo percorso da campione che è".