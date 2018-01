Le indiscrezioni circolate ieri raccontavano di un Massimofurente al termine della partita persa dalla suacontro il Benevento. Il patron blucerchiato era incontenibile, nella pancia del 'Vigorito'. Tanto è vero che il numero uno di Corte Lambruschini ha fatto irruzione negli spogliatoi della squadra di Giampaolo, minacciando di togliere le ferie ai giocatori Più tardi, a bocce ferme, Ferrero ha spiegato a Il Secolo XIX il motivo della sua sfuriata: ", il registro deve cambiare: questa è una squadra forte che deve avere il coraggio di essere forte e non continuare a peccare di 'cazzimma' con le piccole" ha detto il patron. "Abbiamo regalato 3 punti al Benevento dopo essere andati in vantaggio, è una cosa senza senso. Capisco che ci sia stanchezza ma avevo chiesto ai ragazzi di batterli e poi avremmo tirato il fiato una settimana. Per quello quando ho visto quel secondo tempo. Certe volte esagero ma ormai mi conoscete, sono un passionale e magari capirò poco di calcio ma la psicologia dei miei ragazzi la capisco e quando li vedo così non riesco a non arrabbiarmi".Ferrero ieri era a casa con la famiglia, e spiegava al piccolo Rocco (il figlio di 5 anni, ndr) che ", ovviamente senza dire parolacce" ha scherzato il presidente. "Battute a parte, dobbiamo ripartire, speriamo che questi giorni passino in fretta perchè ho una rabbia che non immaginate, ci sono rimasto malissimo esattamente come i nostri magnifici tifosi che non meritavano questo passo falso".