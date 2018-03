La Sampdoria è attesa da un vero e proprio tour de force. I blucerchiati dovranno affrontare nel giro di pochi giorni una doppia sfida piuttosto significativa in chiave Europa League, il match con il Chievo in programma il 31 marzo e pochi giorni dopo, il 3 aprile, la decisiva trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Un impegno decisamente da non sbagliare, per questo motivo Ferrero nel suo incontro a Bogliasco con squadra e tecnico andato in scena la scorsa settimana ha ventilato anche l'ipotesi di un mini ritiro per la truppa doriana.



Non si tratterebbe ovviamente di una decisione punitiva, anche perché il blitz di Ferrero al Mugnaini non ha avuto decisamente questo tenore, bensì di un modo per fare gruppo e evitare ai giocatori troppi viaggi. La Samp ha parecchi pezzi pregiati sparsi in giro per il mondo con le varie nazionali, basti pensare ad esempio a Torreira e Ramirez, oppure a Zapata. Considerando anche i tre impegni in 7 giorni - dopo Chievo e Atalanta, arriva il Genoa - un piccolo ritiro secondo La Repubblica potrebbe essere l'occasione giusta per consolidare i rapporti all'interno dello spogliatoio e soprattutto per risparmiare energie preziose che si riveleranno fondamentali in vista del rush finale.