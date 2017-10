C'era anche Massimo Ferrero questa mattina a Bogliasco, in occasione del penultimo allenamento della Sampdoria che domani sera affronterà il Crotone alle 18.00. Il patron blucerchiato è salito al Poggio per far visita alla squadra, accompagnato anche dal responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè e dal direttore sportivo Carlo Osti. Sotto gli occhi dello stato maggiore doriano, la truppa di Giampaolo si è concentrata su eserrcitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive, lavoro precededuto da torelli e partite a tema.



Diversamente dalla routine vissuta sino ad oggi, il Doria domani sosterrà una rifinitura mattutina al termine della quale, fa sapere Sampdoria.it, mister Giampaolo diramerà la lista dei convocati per il match che aprirà l'ottava giornata di Serie A.