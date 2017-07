Intercettato pochi minuti fa fuori dalla sede della Lega Calcio, il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato della situazione di Patrik Schick. Scaricato e poi ricorteggiato dalla Juventus, trattato dall'Inter, la situazione dell'attaccante ceco continua a tenere banco nel corso dell'attuale finestra di mercato.



SULLA PERMANENZA DEL GIOCATORE- “Lo sappiamo che le cose nel calcio al 100% non esistono”.



SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE- “Schick sta benissimo, lo ripeto, sta bene. E’ come prendere l’influenza, poi passa. Se un giocatore si fa male a una gamba non si fanno tutte queste storie”.



FUTURO: JUVE O INTER?- “Lui va dove lo porta il cuore, non credo che andrà alla Juventus”.



CHIOSA FINALE SU CASSANO- “Ho una bella impressione, è un talento vero. Ha fatto una scelta, ha scelto la famiglia, ma non credo che smetterà di giocare. E’ un colpo da Cassano…”.