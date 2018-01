Intrecci di mercato, idee da sviluppare, nomi al vaglio e un possibile triangolo tra Genova, Firenze e l'Emilia Romagna. La Sampdoria, la Fiorentina e il Sassuolo animano il mercato dei terzini con un turbolento valzer. Lo fanno mettendo al centro della vicenda il nome di Jacopo Sala, esterno destro di proprietà dei blucerchiati. Sia il club viola che quello neroverde valutano il numero 7 doriano come possibile rinforzo a gennaio. La Samp, dal canto suo, non è così certa di voler lasciar partire l'ex Verona: Giampaolo gli ha dato fiducia spesso, alternandolo a Bereszynski, e non vuole ritrovarsi con un solo interprete nel ruolo. Ecco perchè gli uomini mercato di Corte Lambruschini - che sino ad ora hanno risposto picche a tutti i sondaggi per Sala - scandagliano il mercato alla ricerca di un'eventuale alternativa nel caso in cui il difensore italiano decidesse di lasciare il Mugnaini.



Uno dei nomi nuovi sul taccuino di Osti e Romei è quello di Djavan Anderson, giocatore classe 1995 di proprietà del Bari. Si tratta di un profilo che piace anche alla Fiorentina, proprio come alternativa a Sala. Attenzione però perchè l'olandese non è l'unico calciatore monitorato dalla dirigenza blucerchiata. La Samp segue anche Karlo Bartolec, 22 anni, di proprietà dei danesi del Nordsjaelland. Il laterale croato è un'idea low cost, occorre circa un milione di euro.



Il triangolo di mercato tra Sampdoria, Fiorentina e Sassuolo si chiude con la terza suggestione. L'ultima idea per la squadra di Ferrero sarebbe Pol Lirola, esterno di proprietà della Juventus in prestito biennale alla squadra del patron Squinzi. Un profilo, quello dello spagnolo nato nel 1997, che intriga anche l'onnipresente Fiorentina, avversaria dei blucerchiati domenica sul prato del Ferraris e pure sul terreno del calciomercato. Il mercato dei terzini, insomma, si prospetta un complicato gioco di incastri e opportunità da cogliere. Tra Sala, Lirola e le altre idee di mercato, le tre società si studiano. Porte girevoli tra sondaggi, smentite e conferme: per gennaio o per giugno, ancora non si sa.