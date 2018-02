La Sampdoria ha un piano ambizioso, che ieri ha vissuto una giornata molto importante: Ferrero e Romei hanno deciso di cambiare volto al 'Mugnaini', il centro sportivo blucerchiato, e proprio venerdì la dirigenza doriana ha firmato un mutuo con il Credito Sportivo da 4 milioni e 600mila euro. L'investimento complessivo dovrebbe essere di circa 7 milioni, i lavori già da tempo stanno procedendo e dovrebbero concludersi entro il 2018.



Il Secolo XIX descrive anche quali sono i piani della Samp per il nuovo centro sportivo: alcuni lavori sono già stati fatti, ad esempio il campo inferiore è stato rifatto e spostato di cinque metri verso il lato San Bernardo. Gli spogliatoi della prima squadra blucerchiata invece verranno situati dalla parte opposta, verso Sessarego.



L'attuale palazzina adibita a spogliatoio verrà demolita - insieme alla tensostruttura della palestra - e sarà ricostruita diventando un'area per sponsor e stampa, oltre che un albergo. Inizialmente il progetto dell'hotel era previsto per il versante opposto del campo, poi la Samp ha cambiato i piani. L'idea è di utilizzare la nuova palazzina per ospitare la squadra nel ritiro pre partita, o per accogliere i nuovi acquisti in attesa che trovino casa a Genova. Ci saranno anche alcune stanze dedicate a normali clienti, desiderosi di vivere un'esperienza a contatto con la squadra. Servirà un ulteriore investimento di circa 4 milioni, che la Samp vorrebbe coprire accendendo un ulteriore mutuo in grado di coprire il 60% dell'importo.