La Sampdoria abbraccerà presto il suo nuovo attaccante. La trattativa per Dawid Kownacki è chiusa ormai da qualche giorno, coi blucerchiati che hanno acquistato l'attaccante dal Lech per 4 milioni e mezzo più due di bonus. Il giocatore è in arrivo domani sera in italia e sosterrà le visite mediche dopo domani con la Samp pronta così ad abbracciare il suo nuovo attaccante. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.