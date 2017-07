La Sampdoria ha rotto gli indugi per Gian Marco Ferrari: è il difensore del Sassuolo ora ad essere in cima alle preferenze del club blucerchiato, alla ricerca di un centrale da affidare a mister Giampaolo. Il tecnico doriano, che è pronto ad iniziare in ritiro le esercitazioni maniacali a cui sottopone il reparto difensivo, ha chiesto un giocatore già formato e che conosca già il campionato italiano, e Ferrari potrebbe fare al caso dell'ex tecnico dell'Empoli.



Il difensore classe 1992 è cresciuto tra i dilettanti e si è affermato a Crotone, dove negli ultimi due anni ha conquistato e mantenuto la Serie A sino ad arrivare alla chiamata in Nazionale. Il Sassuolo, che lo aveva prelevato un'estate fa dai rossoblù lasciandolo però in prestito in Calabria, ha sparato alto per il giocatore, chiedendo circa 10 milioni alla Samp. Da Corte Lambruschini però secondo Il Secolo XIX sembrano fiduciosi di poter chiudere attorno a 7-8 milioni, la trattativa comunque procede e sembra essere piuttosto concreta.