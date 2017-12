La vittoria interna contro la Spal non placa il furore di Marco Giampaolo, che a fine partita se la prende con il manto erboso del Ferraris. Premium Sport riporta le parole del tecnico della Sampdoria, che non usa mezzi termini: "Il campo fa cagare, lo dovete scrivere. Per giocare bene al calcio ci vuole la qualità dei calciatori e un bel campo, oggi il terreno non era dei migliori. Non potete pretendere di giocare in velocità, questo campo favorisce la squadra che si difende. La mia squadra oggi si è snaturata, nel secondo tempo abbiamo rimischiato le carte, dimenticare quello che abbiamo fatto da un anno e mezzo a questa parte e non è stato semplice. Oggi non sono in grado di fare un'analisi tecnica. Posso fare un'analisi sul temperamento e sul carattere: la squadra è stata encomiabile sino alla fine. Ma tecnicamente la partita è ingiudicabile, non si sono mai visti tre passaggi di fila, mai la Samp aveva giocato così. I ragazzi sono stati bravissimi ma ripeto non si può giocare a calcio in serie A su questo campo".