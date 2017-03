Marco Giampaolo ha parlato a margine della partita persa per 1-0 dalla Sampdoria contro la Juventus: ''Volevamo restare in partita fino alla fine. Già questo poteva rappresentare un buon risultato. Allo scadere abbiamo avuto una chance con Regini. Sono contento di come abbiamo interpretato la partita, senza fare barricate. Questa è la strada giusta per crescere. La squadra ha fatto una grandissima partita nell'atteggiamento e nella mentalità, perdere non è mai positivo ma l'atteggiamento è buono. Schick ha rimediato una contusione, farà le visite del caso, peccato aver rinunciato ad un altro terminale offensivo. In vista del futuro bisogna continuare a lavorare sulla mentalità. Dybala ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, fino a quando è stato in campo ha fatto uscire la Juve successivamente alla nostra pressione, si è fatto vedere in spazi che solo lui poteva cercarsi''.