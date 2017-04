L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha dichiarato dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo: "Ci eravamo abituati bene, non ci ricordavamo bene cosa volesse dire perdere e ci fa un po' male. Rispetto al solito abbiamo fatto qualche errore di troppo. Abbiamo trovato un buon Sassuolo, è stata una gara equilibrata. Ce la siamo giocata, ma in alcune situazioni potevamo fare meglio. Fallita un'opportunità? In un certo senso sì, la nostra motivazione era di accorciare sulla Fiorentina, ma non abbiamo ci siamo riusciti".