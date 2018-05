Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine del match perso contro il Sassuolo (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Oggi che cosa è successo?

"In questo periodo le risorse mentali fanno la differenza. Non abbiamo avuto pericolosità offensiva. Non siamo stati mai pericolosi. Eravamo a mezzo servizio, complessivamente abbiamo tenuto il campo. Abbiamo cullato un sogno, oggi dovevamo vincere. Ci siamo arrivati male, ai ragazzi devo fare i complimenti".



Rimane il tabù delle partite esterne?

"Oggi la sconfitta si aggiunge a quella che abbiamo maturato. Non siamo stati determinanti con le “piccole”. È un dato di fatto su cui dobbiamo riflettere. Abbiamo preso punti contro squadre forti, mentre ne abbiamo regalati sei al Sassuolo".



Ha ricevuto qualche chiamata?

"L’unico presidente che mi chiamato è Massimo Ferrero. Ho ricevuto la chiamata da Napoli, ma per andare a ritirare un premio".