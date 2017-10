Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani delle ore 18.00 contro il Crotone. Qui le sue parole: " La partita con l'Atalanta, non ci deve dare presunzione ma entusiasmo".



SUL CROTONE - " Per la partita di domani, so cosa aspettarmi, so come giocano i nostri avversari. E' una squadra che fa le cose per bene, non è improvvisata. Loro saranno aggressivi, chiedo ai miei giocatori per lo meno di pareggiare la loro rabbia".



SULLA FORMAZIONE - "Ho una squadra in cui tutti possono giocare, il livello è molto simile a quello dell'anno scorso. I giocatori che sono arrivati in questa stagione avranno modo di crescere. Sicuramente, viste le tre partite ravvicinate cambierò qualcosa ma decido partita per partita in base alla caratteristiche dell'avversario."