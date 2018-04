Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro la Juventus: “Peccato perché fino al gol avevamo fatto una gara di buoni contenuti. Sul primo gol forse c’era un’irregolarità, ci poteva stare un fallo, anche se probabilmente la Juve l’avrebbe vinta lo stesso. Le differenze le marca e le sa marcare. Peccato perché avremmo dovuto giocare la gara in equilibrio per più tempo, volevamo tenere la partita aperta, abbiamo avuto un paio di occasioni, purtroppo la Juve non ti concede molto. Dobbiamo vincere mercoledì, siamo venuti qui per fare risultato, con la miglior formazione per non lasciare niente per strada, ma sappiamo che dobbiamo vincere mercoledì”.



Oggi c'erano stati risultati favorevoli delle avversarie per l’Europa. “Sei partite sono tante, ci sono tanti scontri diretti. Noi dobbiamo vincere le nostre gare a partire dal mercoledì sera. Finché c’è la possibilità ci siamo e ci dobbiamo stare”.