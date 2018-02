L'avventura di Dodò con la Sampdoria si è conclusa mercoledì: un po' a sorpresa il terzino ormai ex blucerchiato ha salutato Genova e Bogliasco per trasferirsi in Brasile, e per la precisione a San Paolo. Vestirà la maglia del Santos, in prestito sino a dicembre con diritto di riscatto in favore dei bianconeri. Il suo rapporto con Giampaolo non è mai decollato: in stagione non ha giocato neppure un minuto, strappando solo sei convocazioni tra campionato e Coppa.



Nonostante ciò, il mister blucerchiato ha rivelato un retroscena interessante in merito al difensore brasiliano. "Problemi con lui? Vi dirò solo una cosa - riporta Il Secolo XIX - prima di andare via è venuto a salutarmi e mi ha ringraziato. Con lui sono sempre stato chiaro e provo anche affetto nei suoi confronti. Dal punto di vista umano è sempre stato corretto e dal punto di vista qualitativo - ha aggiunto Giampaolo - confermo quanto ho sempre detto, ha dei numeri importanti".



Alla Sampdoria non si è imposto: "Nel calcio può succedere... come in questo caso.Se Dodò non fosse venuto a salutarmi, un po' l'avrei anche capito. Ma è venuto" ha aggiunto Giampaolo. Il suo bilancio complessivo con il Doria si è concluso a quota 26 match, tutti giocati tra gennaio 2016 e nell'arco della scorsa stagione. La sua ultima gara ufficiale con la Samp risale a maggio dello scorso anno: ricordo amaro, perchè contro la Lazio all'Olimpico finì 7-3 in favore dei biancocelesti.