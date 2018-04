Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari.



SULLA PARTITA - "Il fatto che si giochi una partita così importante è una nota di valore perchè significa che giochi per un traguardo importante. Ho già detto che trovarsi lì e ambire a sederci a quel tavolo deve essere vissuto con entusiasmo, con gioia e con voglia di stupire. L'Impegno è difficile perchè il Cagliari gioca per la salvezza ma noi dobbiamo vincere. Partita decisiva? Aritmeticamente no perchè c'è ancora spazio ma sul piano dello spirito e del morale probabilmente sì".



SUI GIOCATORI - "Caprari, Zapata e Alvarez rimarranno fuori. Quagliarella? Gli ho detto che se la Samp vorrà centrare il suo obiettivo avrà bisogno del miglior Quagliarella. A Roma non l'ho fatto giocare perchè era la terza partita in una settimana e deve fare le ultime quattro al meglio delle sue potenzialità. Sarà determinante per noi in questo finale di campionato. Andersen? Dato per assunto quelle che sono le qualità tecniche, la differenza la fanno le qualità morali, avere la motivazione per arrivare. Il ragazzo, sul piano dell'intelligenza calcistica, è già su ottimi livelli. Oggi mi sento di dire che potrà diventare un top calciatore. Quello che potrà intralciare la sua crescita è la testa ma oggi non nutro questa preoccupazione. E' uno Skriniar. Lui faceva fuori tutti con la testa, per determinazione e spirito. Andersen è uguale e la sua carriera verrà determinata dall'aspetto mentale".



SUI TIFOSI - "Ho letto di questo corteo che accompagnerà la squadra per spingerci verso il nostro obiettivo. I tifosi ci credono, ci crediamo anche noi. Queste partite si vincono insieme. A maggior ragione domani che avremo qualche difficoltà numerica".