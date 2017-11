Ora si comincia realmente a sentire l'adrenalina. Il countdown è iniziato, il derby di Genova è alle porte, e Marco Giampaolo non vede l'ora di affrontare la stracittadina. Sorridente, anche piuttosto rilassato, il mister della Sampdoria si è presentato di fronte alla stampa per presentare il match: "E' una partita unica. E' una partita che ti fa vivere emozioni e sanzioni straordinarie, non replicabili in altre gare. Va giocato con quel tipo di caratteristiche e con quel tipo di unicità che deve essere quella della nostra tifoseria e dello stile di gioco nostro. Sappiamo che è una partita sentitissima dall'ambiente. Non dobbiamo commettere l'errore di tradire lo stile e mi riferisco al dentro e fuori dal campo".



Nel derby, spesso la favorita è quella che incontra più difficoltà: "Penso che sia la grande dimostrazione che la classifica non determina nessun risultato" conferma Giampaolo. "Lo abbiamo dimostrato l'anno scorso ma credo che è nella storia di questo tipo di gara. Credo che la differenza, ripeto, lo faccia il non tradire i principi e il non farsi trasportare in un tipo diverso di gara. Prima ho detto che la classifica non scende in campo e il derby è una partita unica. Non penso ci sia un favorito ma se ci accreditano questo non ci pesa. Ce la pigliamo la responsabilità ma io penso che in questo tipo di gare è difficile fare pronostici".



Giampaolo si presenta alla stracittadina con alcuni dubbi di formazione: "Ho saltato qualche allenamento - era in convalescenza dopo una piccola operazione, ndr - e devo recuperare qualche giorno. Domani abbiamo la rifinitura e devo fare il punto con i collaboratori. Abbiamo allenato tutti allo stesso modo affinché tutti siano pronti per la partita di domani. Ho avuto un bel report. I miei collaboratori mi hanno detto che si sono anche allenati meglio di quando ci sono io. Non avevo dubbi sulla professionalità dei miei calciatori" riporta Sampdorianews.net.



Giampaolo ha anche messo in guardia la Samp. Vietato sottovalutare l'avversaria: "Io posso dire che il Genoa ha una classifica che non rispecchia i valori perché i rossoblu hanno valore. Mi aspetto una partita agonisticamente dai toni alti, mi aspetto una squadra aggressiva che punterà tutto su questa gara per riabilitarsi. Io l'anno scorso dissi, trovandomi nella stessa situazioni a parti invertite, dissi che ero contento di giocare gare così perché la posta in palio è alta. Il derby ha un valore inestimabile per la città ma anche per consolidare la nostra posizione di classifica. I miei quando scenderanno in campo dovranno guardare a sinistra (verso la curva blucerchiata, ndr), concentrati sul pezzo. La partita non ti permette di non avere un livello di attenzione alto. E' ingiustificabile. Vincere un derby è un regalo impagabile per regalare una gioia alla tifoseria. Non puoi non essere stimolato, ma in linea generale. Pagheremmo per regalare una gioia alla nostra tifoseria. E' la partita delle partite". E Genova è pronta per viverla.