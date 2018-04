"Quando parti col favore del pronostico, devi vincere e hai pressioni diverse, mentre senza quel favore del pronostico hai meno responsabilità. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma non deve essere un alibi: abbiamo le carte in regola, tre partite son tante. Fin quando c'è la possibilità di giocarcela dobbiamo farlo con l'ambizione, c'è da fare quello scatto in avanti". Queste le parole di Marco Giampaolo a Sky dopo il 4-1 dei suoi sul Cagliari.